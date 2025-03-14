Совет ЕС продлил персональные санкции против РФ до 15 сентября

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Санкции Евросоюза в отношении России продлены до 15 сентября. При этом из перечня исключены четыре человека и еще три умерших, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

Имена исключенных объявят после публикации решения в официальном журнале Евросоюза. По данным СМИ, ЕС исключил из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева, бывшего главу "Еврохима" Владимира Рашевского и бизнесмена Вячеслава Кантора, а также сестру миллиардера Алишера Усманова Гульбахар Исмаилову.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

По словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер, объединение уже работает над 17-м пакетом санкций. Сферы, в которых ЕС может ввести новые ограничения, еще сохраняются, отметил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал политику антироссийских санкций ошибочной и тупиковой.

