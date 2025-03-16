Захарова назвала фейками публикации о снятии санкций с Рубио

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Россия не снимала санкции с госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Соответствующие публикации являются фейками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Рубио был включен в список американских граждан, которые находятся под персональными санкциями РФ, включая запрет на въезд в Россию, в мае 2022 года.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что российские санкции были сняты с Рубио после недавнего разговора главы Госдепа США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей Москвы и Вашингтона. Обе стороны договорились продолжать работу в этом направлении.



