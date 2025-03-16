Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

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Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели 15 марта телефонный разговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

Во время разговора они обсудили дальнейшие шаги по восстановлению связей Москвы и Вашингтона после недавних встреч в Саудовской Аравии. Обе стороны договорились продолжать работу в этом направлении.

Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова об операции США против правящего на севере Йемена шиитского мятежного движения "Ансар Аллах".

В феврале Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора констатировали урон, принесенный отношениям РФ и США администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена.

В Кремле отметили, что на сегодняшний день Россия и США находятся в начальной стадии пути по реставрации двусторонних отношений. Вместе с тем время и место возможной личной встречи Путина и Трампа пока еще не определены.