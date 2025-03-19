19 марта, 15:15Политика
В Кремле и Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ
Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру России являются подготовленной провокацией для срыва мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в российском Минобороны.
При этом Россия соблюдает договоренности, в отличие от киевского режима, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, речь идет о ликвидации семи беспилотников, нацеленных на украинские объекты ВПК в момент принятия решения о 30-дневном прекращении ударов.
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