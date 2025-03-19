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19 марта, 15:15

Политика

В Кремле и Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ

В Кремле и Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ

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Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру России являются подготовленной провокацией для срыва мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в российском Минобороны.

При этом Россия соблюдает договоренности, в отличие от киевского режима, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В частности, речь идет о ликвидации семи беспилотников, нацеленных на украинские объекты ВПК в момент принятия решения о 30-дневном прекращении ударов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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