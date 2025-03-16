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16 марта, 09:45

Спорт

Александр Овечкин приблизился к рекорду НХЛ

Александр Овечкин приблизился к рекорду НХЛ

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Капитан хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин еще на шаг приблизился к абсолютному снайперскому рекорду Национальной хоккейной лиги. В матче против "Сан-Хосе Шаркс" он забросил шайбу, помогая своей команде одержать победу со счётом 5:1. Теперь Овечкину остается забить 7 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Грецки, и 8 – чтобы стать абсолютным лидером.

Велогонщица Алина Лысенко завоевала серебряную медаль на Кубке наций по велотреку в турецкой Конье. В финале она уступила представительнице Китая. Международный союз велосипедистов допустил российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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