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12 марта, 06:45

Город

Москвичам рассказали о разделе "Спорт" на портале "Город идей"

Москвичам рассказали о разделе "Спорт" на портале "Город идей"

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На платформе "Город идей" появился раздел "Спорт". В нем горожане могут делиться идеями в любое удобное время.

Оставить предложения можно по двум направлениям. В теме "Спортивные и физкультурные мероприятия" принимаются инициативы по организации и проведению городских событий, а в теме "Спортивные цифровые технологии" москвичи могут поделиться соображениями в области цифровых технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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