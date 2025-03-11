Голикова назвала недопустимым вопрос о рождении детей при найме женщин на работу

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Вопрос о планах по рождению детей недопустим при найме женщин на работу. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"К сожалению, сегодня первым требованием или претензией к женщине, которая приходит на работу, становится – а вы не собираетесь в ближайшее время заводить детей? К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос", – приводит ТАСС слова Голиковой.

Как подчеркнула вице-премьер, такие требования мешают правительству влиять на "просемейные установки".

Ранее Владимир Путин заявил, что число россиянок в детородном возрасте уменьшилось на 30%. Российский президент описал сложившуюся в стране демографическую ситуацию фразой "девочки нужны", назвав проблему рождаемости одной из важных для России и других стран.

В начале февраля в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий введение выплаты ежемесячного пособия на ребенка родителям детей до 23 лет. При достижении ребенком 17 лет выплата пособия прекратится.