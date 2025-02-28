Мурашко оценил работу по репродуктивным установкам по шуткам в Comedy Club

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко дал положительную оценку работе ведомства по повышению репродуктивных установок. Так министр прокомментировал шутки в шоу Comedy Club на тему выбора в пользу рождения ребенка.

"Наша работа все-таки имеет успехи. Ее же надо оценивать и не просто со слов или в анкетах женщин. Но если на эту тему уже начал шутить Comedy Club, что уговаривают женщину сделать репродуктивный выбор и принять решение о рождении ребенка – мне кажется, нас услышали везде", – отметил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Министр также рассказал о новых подходах в работе, направленной на формирование положительных установок у женщин относительно рождения детей. Сейчас проводится доабортное консультирование с использованием мотивационного анкетирования. По словам Мурашко, данный подход дает точное понимание того, какие проблемы существуют у женщины и как ей необходимо помочь в момент репродуктивного выбора.

Ранее Владимир Путин заявил, что число россиянок в детородном возрасте уменьшилось на 30%. Российский президент описал сложившуюся в стране демографическую ситуацию фразой "девочки нужны", назвав проблему рождаемости одной из важных для России и других стран.

По словам главы государства, сегодня есть лишь два региона, где нет проблем с демографией, – Тыва и Чечня.

