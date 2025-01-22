Эксперт Саветников: занятия беговыми лыжами укрепляют иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Занятия лыжным спортом способствуют укреплению иммунитета и держат организм в тонусе, пишет "Газета.ру" со ссылкой на эксперта Виктора Саветникова.

"Катание на беговых лыжах проходит на свежем воздухе, часто в условиях умеренного мороза. Такие тренировки помогают организму адаптироваться к низким температурам, укрепляют иммунитет, снижают риск простудных заболеваний и делают организм более устойчивым к перепадам температуры", – отметил он.

Кроме того, во время занятий на свежем воздухе кровеносная система насыщается кислородом, что благотворно влияет на обмен веществ, работу сердца и сосудов, добавил специалист. Саветников напомнил о важности регулярных физических нагрузок. В таком случае нормализуется давление, улучшается кровообращение и снижается количество "плохого" холестерина, добавил Саветников.

Ранее физиотерапевт Меган Оливос рассказала, как сила ног влияет на здоровье мозга. Так, сильные мышцы ног способствуют развитию гиппокампа – участка мозга, который ответственен за память и обучение. Упражнения для ног могут помочь снизить риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция, связанных с ухудшением состояния гиппокампа, объяснила она.

