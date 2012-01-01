Эксперт Кузьмин рассказал, кому стоит воздержаться от катания на лыжах

Катание на лыжах развивает мышцы всего тела и улучшает выносливость. Почему важно заниматься этим видом спорта и кому он все же противопоказан, рассказал инструктор-методист по лечебной физической культуре Дмитрий Кузьмин в программе "Доктор 24".

Как влияет

Лыжный спорт эффективно тренирует все группы мышц, в том числе рук, ног, туловища и спины. При этом мягкое скольжение и плавный контроль корпуса позволяют подобрать оптимальную нагрузку для любого человека, рассказал Дмитрий Кузьмин.





Дмитрий Кузьмин инструктор-методист по лечебной физической культуре Этот вид активности относится к аэробным упражнениям, поэтому укрепляет сердце и легкие. Они становятся более выносливыми, а риск травм снижается, так как падение в снег смягчает удар. Однако в данном случае речь идет о беговых лыжах.

Также ходьба на лыжах помогает справиться с депрессией, которая часто связана с повышенным уровнем гормона стресса – кортизола. Зимний лес и свежий воздух вместе с физической активностью снижают тревожность и улучшают настроение. Это становится важным компонентом в борьбе с подавленным состоянием.





Дмитрий Кузьмин инструктор-методист по лечебной физической культуре Кроме того, лыжный спорт помогает эффективно похудеть. Даже простая прогулка по ровной местности помогает сжечь 300–400 килокалорий за час, а более интенсивные занятия на неровностях – 500–600.

Профессиональные спортсмены выкладываются по максимуму, поэтому сжигают до тысячи килокалорий, добавил врач.

Что необходимо учитывать

Важно знать, что классический и коньковый ход на лыжах отличаются. Для начинающих подойдет первый стиль – попеременный и бесшаговый, при котором руки работают одновременно. Такой подход помогает новичкам быстрее освоиться и почувствовать себя уверенно.

При проблемах с позвоночником перед катанием на лыжах стоит проконсультироваться со специалистом. В дальнейшем правильные техника и нагрузка позволят укрепить спину.

Также с осторожностью вставать на лыжи рекомендовано людям с хроническими заболеваниями и во время беременности. Например, пациентам с гастритом не стоит заниматься в период обострения, так как повышенные нагрузки могут мешать выздоровлению. То же относится к остеопорозу и проблемам с суставами – пациентам нужно найти более щадящий вид спорта, заключил Кузьмин.