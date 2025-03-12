Таймер в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установлен в Москве

Фото: пресс-служба группы "Родина"

В Москве появился арт-объект "Саша, Родина с тобой!" в поддержку выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина, который в ближайшее время может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по забитым в регулярных чемпионатах голам. Об этом сообщает пресс-служба группы "Родина".

Конструкция высотой более двух метров представляет собой ворота, в которые была заброшена шайба. При этом на самой шайбе установлен экран, осуществляющий подсчет голов, которые остались Овечкину для обновления рекорда. Арт-объект находится около одного из строящихся ЖК на северо-востоке Москвы.

В последнем матче против "Сиэтл Кракен", который прошел в ночь на 10 марта, Овечкин с передач нападающих "Вашингтон Кэпиталз" Тома Уилсона и Ника Дауда забросил шайбу. Чтобы российскому хоккеисту повторить рекорд Гретцки, нужно забросить еще 8 шайб. Канадец за всю свою карьеру забросил 894 шайбы в НХЛ. У Овечкина на данный момент 886 шайб.

НХЛ считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах уже 3 апреля в гостевом матче против "Каролины Харрикейнз". Сейчас средний показатель голов хоккеиста за матч составляет 0,71.

