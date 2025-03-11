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11 марта, 12:25

Спорт

Игрок "Зенита" Вендел назвал непреднамеренным жест в адрес болельщиков "Факела"

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Бразильский футболист и полузащитник футбольного клуба "Зенит" Вендел назвал непреднамеренным жест, который он показал болельщикам во время встречи против воронежского "Факела". Его заявление приводит пресс-служба петербургской команды.

Он признал, что эмоционально отреагировал на многочисленные провокации оскорбительного характера и расистские выкрики с трибун, так как не мог больше сдерживаться. Футболист добавил, что и раньше сталкивался с подобным. Вендел сделал вывод, что в нынешнее время еще существуют люди, которые допускают такое поведение.

"Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. <...> Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила", – заключил игрок петербургской команды.

Матч "Зенита" против "Факела" прошел в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Воронеже 8 марта. Вендела удалили с поля из-за того, что бразилец показал оскорбительный жест болельщикам на трибунах. После главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил, что один из футболистов воронежского клуба изображал макаку во время игры, а болельщики обзывали иностранных спортсменов "Зенита" обезьянами.

Спустя время в соцсетях появились подтверждающие этот инцидент кадры. "Факел", в свою очередь, выступил против любых видов дискриминации и пообещал принять меры в случае подтверждения фактов оскорбительного поведения со стороны футболистов или болельщиков. При этом воронежский клуб назвал абсурдом обвинения в расизме, выдвигаемые игроку Сергею Божину. Команда заявила, что будет защищать футболиста.

В РПЛ действия болельщиков "Факела" раскритиковали и назвали недопустимыми. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) планирует рассмотреть на заседании 13 марта произошедший инцидент. Если поведение Вендела расценят как оскорбительное, то футболист может пропустить от двух до четырех игр.

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