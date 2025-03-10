КДК РФС рассмотрит оскорбительный жест футболиста "Зенита" Вендела

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на заседании, которое пройдет 13 марта, удаление бразильского футболиста и полузащитника петербургского клуба "Зенит" Вендела за оскорбительный жест, показанный болельщикам во время встречи против "Факела". Об этом ТАСС заявил глава комитета Артур Григорьянц.

"Зенит" играл с "Факелом" в Воронеже 8 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). В результате петербургская команда выиграла со счетом 2:0. Вендел был удален с поля на 74-й минуте из-за того, что видеопомощники судьи (VAR) заметили, как бразилец показал оскорбительный жест болельщикам, находящимся на трибунах.

После этой встречи главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что один из футболистов "Факела" изображал обезьяну во время матча, пытаясь спровоцировать бразильца, а болельщики этого футбольного клуба обзывали иностранных игроков обезьянами. Спустя время в соцсетях распространились кадры, подтверждающие это.

В свою очередь, наставник воронежцев Дмитрий Пятибратов отказался комментировать поведение фанатов, поскольку "не видел этого момента", а команда заявила, что выступает против любых видов дискриминации. "Факел" пообещал, что в случае подтверждения фактов оскорбительного поведения со стороны футболистов или болельщиков клуба примет меры.

Однако позже пресс-служба "Факела" назвала абсурдом обвинения в расизме, которые поступают в адрес игрока Сергея Божина. Клуб указал, что на появившихся в Сети кадрах нельзя установить автора оскорбительной реплики и того, кому она была адресована.

"Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем", – отметила команда.

В связи с этим "Факел" отрицает проявление с их стороны дискриминации в адрес Вендела. Клуб заявил, что презирает тех, кто сеет рознь и относится предвзято к людям из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. Также команда сообщила, что планирует защищать Божина от "несправедливых" обвинений.

"Мы все надеемся, что разум все-таки восторжествует, и все мы сосредоточимся исключительно на футболе", – сказано в заявлении.

При этом пресс-служба РПЛ раскритиковала действия болельщиков "Факела" и назвала их недопустимыми. В заявлении лиги сказано, что информация о дискриминационном поведении воронежских фанатов внесена в рапорт, сформированный по итогам встречи.

Если поведение Вендела расценят как оскорбительные, то футболист может пропустить от 2 до 4 игр.

Это не первый подобный инцидент, связанный с Венделом. В 2023 году суд оштрафовал на 5 тысяч рублей фаната, который бросил в бразильца банан во время футбольного матча между "Волгой" и "Зенитом". Также суд запретил ему находиться в местах проведения официальных спортивных мероприятий. Сам болельщик заявлял, что сожалеет о случившемся.

