Тренера "Локомотива" Галактионова отстранили на два матча за нецензурные слова

Фото: телеграм-канал "ФК "Локомотив" Москва"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал за нецензурные слова главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова, тренера железнодорожников Заура Хапова и старшего тренера самарских "Крыльев Советов" Сергея Булатова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Срок наказания составит два матча. 25 ноября "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" с результатом 3:3. Два мяча столичный клуб пропустил в компенсированное ко второму тайму время, последний гол с пенальти был забит после окончания добавленных минут.

После матча Галактионов оценил судейство этой игры и выразился нецензурно. Впоследствии его пригласили на заседание комитета.

"КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на два матча. КДК РФС также дисквалифицировал Хапова и Булатова на два матча, они по видеосвязи подтвердили, что в перерыве была конфликтная ситуация, но ее решили. Каждый (дисквалифицирован. – Прим. ред.) на два матча РПЛ", – заявил Григорьянц.

Кроме того, КДК РФС дисквалифицировал полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова на две игры за оскорбление судей матча 16-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Одно из наказаний будет условным. Отмечается, что после игры Баринов оскорбительно высказался в сторону судейской бригады.

Ранее стало известно, что члена британского футбольного клуба "Ньюкасл" и сборной Италии Сандро Тонали отстранили от матчей на 10 месяцев. 23-летний игрок делал ставки на матчи чемпионата.

Вратаря футбольного клуба "Енисей" удалили за нападение на мальчика, подающего мячи