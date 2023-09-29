29 сентября, 15:11Происшествия
Экс-футболист "Локомотива" находится в безопасности после угроз самоубийством – СМИ
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Бывший футболист "Локомотива" и действующий игрок клуба "Ницца" Алексис Бека-Бека находится в безопасности после того, как угрожал покончить с собой во Франции. Об этом сообщил журналист Маттейс Пог на странице в соцсетях.
О попытке футболиста покончить с собой стало известно после сообщения зарубежного телеканала. По его информации, спортсмен находился на виадуке Маньян на автомагистрали А8.
На фоне ситуации на место были отправлены экстренные службы и полиция. Руководство ФК "Ницца" приняло решение отправить для помощи молодому человеку штатного психолога.
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