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29 сентября, 15:11

Происшествия

Экс-футболист "Локомотива" находится в безопасности после угроз самоубийством – СМИ

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Бывший футболист "Локомотива" и действующий игрок клуба "Ницца" Алексис Бека-Бека находится в безопасности после того, как угрожал покончить с собой во Франции. Об этом сообщил журналист Маттейс Пог на странице в соцсетях.

О попытке футболиста покончить с собой стало известно после сообщения зарубежного телеканала. По его информации, спортсмен находился на виадуке Маньян на автомагистрали А8.

На фоне ситуации на место были отправлены экстренные службы и полиция. Руководство ФК "Ницца" приняло решение отправить для помощи молодому человеку штатного психолога.

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