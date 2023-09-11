Сборная РФ проиграла олимпийской команде Египта во второй контрольной игре

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российские футболисты проиграли олимпийской команде Египта во втором из двух запланированных выездном товарищеском матче.

Встреча двух команд прошла в понедельник, 11 сентября, в египетском городе Суэце, она завершилась со счетом 2:1.

Отмечается, что среди россиян гол забил Сергей Пиняев на 7-й минуте игры, у египтян отличились Ахмед Фаузи на 68-й минуте и Араби Бадра – на 72-й минуте матча.

В игре участвовала группа российских футболистов, которая соответствовала возрасту команды из Египта, то есть не старше 23 лет. Данное решение было принято тренерским штабом сборной России.

Ранее российские футболисты сыграли вничью с командой Египта в первом из двух товарищеских матчей. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Билал Мажар и Степан Оганесян.



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