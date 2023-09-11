11 сентября, 21:41Спорт
Сборная РФ проиграла олимпийской команде Египта во второй контрольной игре
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Российские футболисты проиграли олимпийской команде Египта во втором из двух запланированных выездном товарищеском матче.
Встреча двух команд прошла в понедельник, 11 сентября, в египетском городе Суэце, она завершилась со счетом 2:1.
Отмечается, что среди россиян гол забил Сергей Пиняев на 7-й минуте игры, у египтян отличились Ахмед Фаузи на 68-й минуте и Араби Бадра – на 72-й минуте матча.
В игре участвовала группа российских футболистов, которая соответствовала возрасту команды из Египта, то есть не старше 23 лет. Данное решение было принято тренерским штабом сборной России.
Ранее российские футболисты сыграли вничью с командой Египта в первом из двух товарищеских матчей. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Билал Мажар и Степан Оганесян.
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