Игроков двух футбольных команд ОАЭ оштрафовали за драку во время матча

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Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Игроков двух национальных клубов ОАЭ – "Аль-Айн" и "Аль-Вахда" – оштрафовали за агрессивное поведение во время футбольного матча за кубок нефтяной компании Абу-Даби ADNOC. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Объединенных Арабских Эмиратов.
Согласно решению дисциплинарного комитета, последующие четыре матча игроки проведут без присутствия болельщиков, а некоторые футболисты будут отстранены от участия в нескольких турнирах.
Футболист клуба "Аль-Вахда" Исмаил Матар за оскорбление игрока из другой команды получил наказание в виде штрафа в размере более 55 тысяч долларов. Игрок Хамис Исмаил заплатит более 25 тысяч долларов штрафа за попытку напасть на футболиста команды-соперника.
Штраф в размере 150 тысяч долларов за оскорбление охранника на стадионе заплатит футболист клуба "Аль-Айн" Эрик Юргенс. Кроме того, спортсмена отстранили от участия в трех матчах.
Тренера "Аль-Айн" Хесуса Отаолу оштрафовали более чем на 20 тысяч долларов и запретили наблюдать за игрой подопечных на четырех матчах за участие в нападении на болельщиков другого клуба.
Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" и "Спартака" устроили массовую драку в московском дерби. Это был матч 11-го тура Российской премьер-лиги на стадионе "Открытие Арена". Стычку спровоцировала грубая игра бело-голубых. Арбитр оставил эпизод без внимания, из-за чего разгорелся конфликт. В драке также участвовали тренеры и запасные игроки.
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