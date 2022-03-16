Игроков двух футбольных команд ОАЭ оштрафовали за драку во время матча

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Игроков двух национальных клубов ОАЭ – "Аль-Айн" и "Аль-Вахда" – оштрафовали за агрессивное поведение во время футбольного матча за кубок нефтяной компании Абу-Даби ADNOC. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно решению дисциплинарного комитета, последующие четыре матча игроки проведут без присутствия болельщиков, а некоторые футболисты будут отстранены от участия в нескольких турнирах.

Футболист клуба "Аль-Вахда" Исмаил Матар за оскорбление игрока из другой команды получил наказание в виде штрафа в размере более 55 тысяч долларов. Игрок Хамис Исмаил заплатит более 25 тысяч долларов штрафа за попытку напасть на футболиста команды-соперника.

Штраф в размере 150 тысяч долларов за оскорбление охранника на стадионе заплатит футболист клуба "Аль-Айн" Эрик Юргенс. Кроме того, спортсмена отстранили от участия в трех матчах.

Тренера "Аль-Айн" Хесуса Отаолу оштрафовали более чем на 20 тысяч долларов и запретили наблюдать за игрой подопечных на четырех матчах за участие в нападении на болельщиков другого клуба.

Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" и "Спартака" устроили массовую драку в московском дерби. Это был матч 11-го тура Российской премьер-лиги на стадионе "Открытие Арена". Стычку спровоцировала грубая игра бело-голубых. Арбитр оставил эпизод без внимания, из-за чего разгорелся конфликт. В драке также участвовали тренеры и запасные игроки.