Неизвестный напал на журналиста после матча "Спартак" – "Лестер"

Матч футбольной лиги Европы между московским "Спартаком" и английским "Лестером" закончился громким скандалом, который с футболом никак не связан. После игры на одного из журналистов, следивших за событиями на поле, напал болельщик.

Мужчина, имя которого пока не разглашается, выйдя на улицу, набросился на репортера с кулаками. Все участники конфликта задержаны. В "Спартаке" нападение на журналиста осудили и сказали, что находятся в контакте с родственниками потерпевшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.