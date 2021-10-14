Родственница рассказала о состоянии водителя Volkswagen, попавшего в ДТП с Собчак

16:54
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Водитель Volkswagen, пострадавший в аварии на трассе в Сочи при столкновении с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, находится в больнице Краснодара, сообщила РИА Новости родственница мужчины.
"В принципе с ним все хорошо. Операцию сделали, дней пять или шесть здесь (в больнице Краснодара. – Прим. ред.) подержат и отправят на реабилитацию в Сочи по просьбе отца", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, пострадавшему оказывают помощь со всех сторон, в том числе со стороны Собчак.
"Ксюша принимает непосредственное участие. Я думаю, что она помогла с лучшим доктором в Краснодаре, потому что Роберта оперировал лучший врач", – добавила женщина.
ДТП произошло вечером 9 октября. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Еще одна пассажирка Volkswagen и водитель получили серьезные травмы. Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Момент аварии зафиксировали две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, одна – снаружи, вторая – в салоне. Автобус задело по касательной, из пассажиров никто не пострадал, только разбились несколько стекол.
Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.
Появились кадры момента ДТП с автомобилем, в котором находилась Ксения Собчак
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