Богомолов назвал "последними подонками" тех, кто читает нотации после ДТП с Собчак

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Муж телеведущей Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов прокомментировал обсуждения, возникшие на фоне случившейся в Сочи смертельной аварии.

"Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь – использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", – написал он в Instagram.

Богомолов назвал произошедшее ужасным, а рассуждения на этот счет бессмысленными.

ДТП произошло вечером 9 октября. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Еще одна пассажирка Volkswagen и водитель получили серьезные травмы. Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Момент аварии зафиксировали две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, одна – снаружи, вторая – в салоне. Автобус задело по касательной, из пассажиров никто не пострадал, только разбились несколько стекол.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.

