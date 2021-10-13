Водителя Volkswagen, в которого врезалась машина с Собчак, прооперируют

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Водителя Volkswagen Роберта Гедяна, в автомобиль которого врезался Mercedes с Ксенией Собчак, 13 октября прооперируют в Краснодаре, сообщает РИА Новости.

"Роберт (находится. – Прим. ред.) в больнице в Краснодаре. Операция назначена на сегодня. Как станет лучше, думаю, он сам все расскажет", – рассказала его родственница.

Авария произошла вечером 9 октября. В результате ДТП 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. Еще одна пассажирка Volkswagen и водитель получила серьезные травмы. Собчак получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Момент аварии зафиксировали две камеры автобуса, на обгон которого пошел Mercedes, – одна снаружи, вторая в салоне. Автобус задело по касательной, из пассажиров никто не пострадал, только разбились несколько стекол.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.