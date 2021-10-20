Собчак предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования – МВД

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Телеведущую Ксению Собчак предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Уточняется, что сегодня, 20 октября, Собчак дала показания в следственном управлении УВД по Сочи в рамках уголовного дела о ДТП, в котором погиб человек.

"В ходе допроса следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования) официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения", – отметили в пресс-службе ведомства.

Собчак также предупредили о том, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.