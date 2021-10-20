Собчак предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования – МВД

20 октября, 23:43
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущую Ксению Собчак предупредили об ответственности за препятствие ходу расследования и о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
Уточняется, что сегодня, 20 октября, Собчак дала показания в следственном управлении УВД по Сочи в рамках уголовного дела о ДТП, в котором погиб человек.
"В ходе допроса следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования) официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения", – отметили в пресс-службе ведомства.
Собчак также предупредили о том, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее будут приняты меры процессуального принуждения.
Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: