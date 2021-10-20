Собчак рассказала о допросе в Сочи по делу о смертельном ДТП

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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о допросе в Сочи по делу о смертельной аварии. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи", – рассказала Собчак.

Она добавила, что очной ставки с водителем Mercedes не было. По словам телеведущей, их показания не расходятся. Также ее попросили подтвердить подлинность съемок с камер в "Роза Хуторе" и опознать себя, сидящую на заднем сиденье автомобиля.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.

