Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175

На родину из украинского плена вернулись 175 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ.

Также в качестве жеста доброй воли на Украину отправили 22 тяжелораненых военнослужащих, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Сначала российских солдат доставили в Белоруссию. Там им оказали необходимую помощь. Как только появилась возможность, каждый из них смог связаться с родными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.