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20 марта, 07:45

Политика

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175

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На родину из украинского плена вернулись 175 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ.

Также в качестве жеста доброй воли на Украину отправили 22 тяжелораненых военнослужащих, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Сначала российских солдат доставили в Белоруссию. Там им оказали необходимую помощь. Как только появилась возможность, каждый из них смог связаться с родными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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