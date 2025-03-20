20 марта, 07:45Политика
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 175 на 175
На родину из украинского плена вернулись 175 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 175 военнопленных ВСУ.
Также в качестве жеста доброй воли на Украину отправили 22 тяжелораненых военнослужащих, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Сначала российских солдат доставили в Белоруссию. Там им оказали необходимую помощь. Как только появилась возможность, каждый из них смог связаться с родными.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.