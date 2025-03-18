ХАМАС признал гибель пяти своих лидеров при ударах Израиля по Газе

Фото: ТАСС/Habboub Ramez/ABACA

Палестинское движение ХАМАС официально признало гибель пяти своих лидеров при ударах Израиля по сектору Газа. Соответствующий пост размещен в телеграм-канале движения.

Как уточнили в ХАМАС, среди погибших числятся глава комитета по надзору за работой правительства Исам ад-Даалис, член политбюро Ясир Харб, замминистра юстиции Ахмад аль-Хатта, замминистра внутренних дел Махмуд абу Ватфа и гендиректор аппарата внутренней безопасности Бахджат абу Султан.

В ночь на 18 марта израильская армия возобновила военные операции против ХАМАС в секторе Газа. По данным СМИ, поводом для таких действий стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия. В результате авиаударов Израиля по Газе погибли 412 человек, еще более 500 пострадали, сообщили в Минздраве анклава.

В ответ на атаку в ХАМАС заявили, что движение не пойдет на компромисс с Израилем. В организации подчеркнули, что "до последнего момента" придерживались соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как заявили в МИД РФ, Россия с сожалением восприняла возобновление Израилем военной операции. Кроме того, ведомство осудило любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры.

