Песков назвал удар Израиля по Газе "выходом в спираль нагнетания напряженности"

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Очередной удар Израиля по сектору Газа – это "выход в спираль нагнетания напряженности", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам политика, обострение ситуации, а также поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения, вызывают обеспокоенность.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, ждем, что она снова войдет в мирное русло", – сказал Песков.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Журналисты отмечали, что поводом стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия.

Согласно последним данным Минздрава анклава, в результате израильских авиаударов погибли 310 человек. СМИ писали о сотнях раненых и пропавших без вести, а также о гибели женщин и детей.

Радикалы потребовали возложить полную ответственность за нарушение соглашения о прекращении огня в Газе на правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Движение также обратилось к ООН и Совбезу ООН с призывом срочно собраться для принятия резолюции, обязывающей Израиль прекратить агрессию.