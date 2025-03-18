18 марта, 15:08Политика
Израиль пригрозил ХАМАС усилением ударов по Газе в случае удерживания заложников
Фото: 123RF/bumbledee
Израиль усилит удары по сектору Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС не отпустит всех удерживаемых заложников. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в ходе оценки ситуации с безопасностью, сообщает РИА Новости.
Ночью 18 марта Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Поводом, как писали СМИ, стал отказ радикалов от предложения США по продлению перемирия.
В результате авиаударов Израиля по Газе погибли 412 человек, еще более 500 пострадали, указали в Минздраве анклава.
При этом группировка не намерена идти на компромисс с Израилем по сектору Газа, сказал член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф. Также в движении заявили, что "до последнего момента" придерживались соглашения о прекращении огня и не планировали нападать на израильских военнослужащих.
Израиль, в свою очередь, проинформировал посредников об отказе в перемирии.
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