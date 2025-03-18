В ХАМАС заявили, что движение не пойдет на компромисс с Израилем

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Израиль нарушил условия достигнутых ранее соглашений, руководство радикального палестинского движения ХАМАС не намерено идти на компромисс по сектору Газа. Об этом РИА Новости заявил член политического руководства группировки в Ливане Бассам Халяф.

Согласно заявлению ХАМАС, опубликованному в его телеграм-канале, движение "до последнего момента" придерживалось соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не планировало нападать на израильских военных.

"Заявления о том, что ХАМАС якобы готовил атаки на израильских военных, не соответствуют действительности, – это просто предлог, чтобы возобновить боевые действия", – указано в сообщении.

Израиль, в свою очередь, проинформировал посредников о том, что отказывается в настоящий момент от введения режима прекращения огня в секторе Газа, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Поводом, как писали журналисты, стал отказ радикалов от предложения США по продлению перемирия.

В результате авиаударов Израиля по Газе погибли 310 человек, уточняли в Минздраве анклава.

В Кремле израильские атаки назвали "выходом в спираль нагнетания напряженности". Там ожидают, что ситуация войдет в мирное русло.