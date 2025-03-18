Число погибших при авиаударах Израиля по сектору Газа выросло до 412

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Число погибших при авиаударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 412 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Газы.

"При сионистских авиаударах по районам сектора Газа погибли 412 человек, пострадали более 500", – приводит заявление министерства телеканал Al Aqsa.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также обновила инструкции по гражданской обороне для жителей приграничных районов. По данным СМИ, поводом для таких действий стал отказ группировки от предложения США по продлению перемирия.

Между тем фактический премьер-министр правительства в секторе Газа Иссам ад-Даалис погиб из-за израильских авиаударов. Кроме того, в результате израильской бомбардировки был убит замглавы МВД в правительстве ХАМАС в Газе Махмуд Абу Ватфа, член политбюро движения Ясир Харб, глава службы внутренней безопасности движения Бахджат Абу Султан и заместитель министра юстиции сектора Ахмед аль-Хатта.

В ответ на атаку в ХАМАС заявили, что движение не пойдет на компромисс с Израилем. Согласно заявлению, движение "до последнего момента" придерживалось соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не планировало нападать на израильских военных. В Кремле израильские атаки назвали "выходом в спираль нагнетания напряженности".