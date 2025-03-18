Евросоюз осудил нарушение перемирия в секторе Газа

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Евросоюз осудил нарушение Израилем режима прекращения огня в Газе и призвал прекратить военные действия. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ЕС настоятельно призывает Израиль проявить сдержанность и возобновить беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи и электроэнергии в сектор Газа", – цитирует Каллас ТАСС.

Евросоюз также призвал палестинское движение ХАМАС немедленно освободить всех заложников.

По данным СМИ, ХАМАС отверг план США по продлению перемирия, из-за чего Израиль решил возобновить военные операции в сектора Газа. Число погибших с начала последних ударов выросло до 412 человек, еще 500 пострадали.

В ответ на атаку в ХАМАС заявили, что движение не пойдет на компромисс с Израилем. Согласно заявлению, движение "до последнего момента" придерживалось соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не планировало нападать на израильских военных.

