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20 марта, 07:45

Политика

Митинг против политики президента Хавьера Милея прошел в Аргентине

Митинг против политики президента Хавьера Милея прошел в Аргентине

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Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на митинг в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни. Митингующие недовольны политикой президента Хавьера Милея.

Кроме того, собравшиеся выступили против действий полиции и министерства безопасности в отношении демонстрантов. Предыдущий митинг силы правопорядка разогнали, применив слезоточивый газ и водометы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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