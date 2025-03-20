Митинг против политики президента Хавьера Милея прошел в Аргентине

Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на митинг в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни. Митингующие недовольны политикой президента Хавьера Милея.

Кроме того, собравшиеся выступили против действий полиции и министерства безопасности в отношении демонстрантов. Предыдущий митинг силы правопорядка разогнали, применив слезоточивый газ и водометы.

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