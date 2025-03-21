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21 марта, 17:15

Культура

Известные люди посетили церемонию прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым

Известные люди посетили церемонию прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, певец Григорий Лепс и многие другие известные люди приехали на Троекуровское кладбище 21 марта, чтобы проститься с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым.

Церемония была открыта для всех желающих. За несколько часов до начала перед залом прощания выстроилась очередь из сотен поклонников артиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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