Известные люди посетили церемонию прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, певец Григорий Лепс и многие другие известные люди приехали на Троекуровское кладбище 21 марта, чтобы проститься с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым.

Церемония была открыта для всех желающих. За несколько часов до начала перед залом прощания выстроилась очередь из сотен поклонников артиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.