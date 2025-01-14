Собянин назвал актрису Добровольскую удивительной и убедительной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка России Евгения Добровольская была удивительной и убедительной, заявил Сергей Собянин.

В телеграмме мэра, которую зачитал ректор Школы-студии МХТ Игорь Золотовицкий во время прощания с Добровольской, Собянин назвал актрису романтической и искренней. Он отметил, что Добровольская оставила после себя большой след в отечественном искусстве, а ее образы вошли в золотой фонд МХТ имени Чехова и всероссийского кинематографа.

Собянин также выразил соболезнования семье и близким Добровольской.

Актриса ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По версии СМИ, возможной причиной ее смерти могло стать онкологическое заболевание.

За свою карьеру Добровольская сыграла более сотни ролей во МХТ, а также в кино и сериалах, включая проекты "Клетка для канареек", "Механическая сюита", "Королева Марго", "Участок" и другие.

Прощание с артисткой состоялось на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова. Проводить актрису в последний путь пришли народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие.