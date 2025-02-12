Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Анна Паничева

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища рядом с актрисой Ниной Руслановой.

У могилы артиста собрались его близкие, в том числе его сын Александр и невестка Екатерина Стриженовы, а также их дети и другие члены семьи.

Стриженов ушел из жизни в больнице 9 февраля в возрасте 95 лет. За свою карьеру артист служил в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Дебютом Стриженова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Актер был известен по ролям в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Хождение за три моря" и другим.

Прощание с народным артистом состоялось в храме Святителя Николая. С ним пришли проститься народный артист России Леонид Якубович, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева и многие другие.

Кроме того, на прощание Владимир Путин прислал венок из красных роз и хвойных веток в память о народном артисте.