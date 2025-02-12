В Москве прощаются с народным артистом СССР Олегом Стриженовым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым проходит в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве.

Перед началом церемонии сын актера Александр Стриженов рассказал, что его отец умер после продолжительной болезни. Он добавил, что семья решила не сообщать эту информацию, поскольку посчитала, что это "личная история".

На прощание Владимир Путин прислал венок из красных роз и хвойных веток в память о народном артисте. Также на венке повязана лента в цветах российского флага с надписью: "От президента Российской Федерации".

Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище.

Олег Стриженов скончался в больнице 9 февраля в возрасте 95 лет. Причина смерти актера остается неизвестной. В свою очередь, Путин выразил соболезнования семье и близким народного артиста СССР. Президент отметил работу Стриженова, которая всегда была проникнута вдохновением.

За свою карьеру артист служил в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Дебютом Стриженова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Актер был известен по ролям в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Хождение за три моря" и другим.