Отпевание Олега Стриженова пройдет в храме Святителя Николая

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова состоится в храме Святителя Николая на Трех Горах 12 февраля, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Церемония начнется в 12:30 по московскому времени и пройдет в открытой форме. В организации добавили, что съемка возможна только вне стен храма.

При этом источник, близкий к окружению актера, ранее заявлял, что на прощании будут присутствовать только близкие артиста, которые и попросили не впускать журналистов.

Стриженов скончался в больнице в возрасте 95 лет 9 февраля. Его жена Лионелла не уточнила причин смерти.

Источник сообщал, что похороны артиста запланированы на 12 февраля. Соболезнования в связи с его смертью семье и близким выразил Владимир Путин.

Президент отметил работу Стриженова, которая всегда была проникнута вдохновением. Его профессионализм был оценен по достоинству, а зрители искренне любили его творчество, подчеркнул Путин.

Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Его дебютом стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Он был также известен своими ролями в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама" и других.

