ТАСС: прощание с Олегом Стриженовым будет закрытым для СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Кассин

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым будет проводиться в закрытом режиме в храме. СМИ на мероприятие пускать не будут, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению актера.

Предполагается, что на прощании будут присутствовать только близкие артиста. Именно они попросили не впускать журналистов, отметил собеседник агентства.

"Лишь с улицы можно снимать. Но какой храм, пока не дали информацию", – отметил он.

Стриженов умер в больнице в возрасте 95 лет 9 февраля. Его жена Лионелла не уточнила причин смерти.

Похороны артиста запланированы на 12 февраля. Соболезнования в связи с его смертью семье и близким выразил Владимир Путин. Президент отметил работу Стриженова, которая всегда была проникнута вдохновением. Его профессионализм был оценен по достоинству, а зрители искренне любили его творчество, подчеркнул Путин.

Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Его дебютом стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Он был также известен своими ролями в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама" и других.

