ТАСС: похороны Олега Стриженова пройдут 12 февраля

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Похороны народного артиста СССР Олега Стриженова пройдут в среду, 12 февраля. Информация о месте и времени прощания появится позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к окружению артиста источник.

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким актера. Президент отметил работу Стриженова, которая всегда была проникнута вдохновением. Его профессионализм был оценен по достоинству, а зрители искренне любили его творчество, подчеркнул Путин.

"Смерть близкого и дорогого человека – всегда большое горе и невосполнимая утрата. Олег Александрович принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни", – добавил российский лидер.

Стриженов умер в больнице в возрасте 95 лет 9 февраля, о чем сообщила его жена Лионелла. Она не уточнила причин смерти.

Артист родился в 1929 году в Благовещенске. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Его дебютом стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Он был также известен своими ролями в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама" и других.