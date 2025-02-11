Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила невестка актера, телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Место захоронения подтвердили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

В свою очередь, коллега Стриженова, актриса Тамара Семина в беседе с Агентством "Москва" уточнила, что похороны пройдут 12 февраля, в среду.

Прощание с артистом состоится в храме Святителя Николая на Трех Горах, ранее сообщил сын актера Александр. Посетить его смогут все желающие.

Стриженов скончался в больнице 9 февраля в возрасте 95 лет. Его супруга Лионелла не уточнила причину смерти.

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким народного артиста СССР. Президент отметил работу Стриженова, которая, по его словам, всегда была проникнута вдохновением. Как указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Россия гордится Стриженовым. Его герои, считает он, стали неотъемлемой частью золотого фонда кинематографа.