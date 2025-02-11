Прощание с Олегом Стриженовым пройдет в храме Святителя Николая

Фото: ТАСС/Николай Симаков

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве, отпевание состоится там же. Об этом ТАСС заявил сын актера Александр.

"Для всех желающих проститься с народным артистом СССР Олегом Александровичем Стриженовым: отпевание и прощание пройдет завтра, 12 февраля, в 12:30 в храме Святителя Николая на Трех Горах", – рассказал собеседник агентства.

Сын Стриженова уточнил, что в храме не принято фотографировать и снимать на видео. По его словам, точное место захоронения пока не определено, рассматриваются Новодевичье и Троекуровское кладбище.

Стриженов скончался в больнице 9 февраля в возрасте 95 лет. Его супруга Лионелла не уточнила причину смерти.

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким народного артиста СССР. Президент отметил работу Стриженова, которая, по его словам, всегда была проникнута вдохновением. Как указал спикер Госдумы Вячеслав Володин, Россия гордится Стриженовым. Его герои, считает он, стали неотъемлемой частью золотого фонда кинематографа.