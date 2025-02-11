Гильдия актеров назвала закрытое прощание последней просьбой Олега Стриженова

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Прощание с актером Олегом Стриженовым пройдет в закрытом режиме, поскольку такова была последняя воля артиста, сообщает News.ru со ссылкой на Гильдию актеров кино.

"Родственники так решили, была его воля такая. В храм посторонних не пустят. Мы бы и Дом кино для прощания с ним предоставили, но нам так сказали: он хотел прощание в узком кругу", – отметили собеседники журналистов.

Представители объединения подчеркнули, что вплоть до настоящего момента неизвестно, на каком именно кладбище состоится захоронение. По данным организации, в настоящее время еще решается вопрос о выделении для актера места на кладбище.

Стриженов скончался в больнице в возрасте 95 лет 9 февраля. Его жена Лионелла не уточнила причин смерти.

Источник сообщал, что похороны артиста запланированы на 12 февраля. Планируется, что отпевание народного артиста состоится в храме Святителя Николая на Трех Горах.

Соболезнования в связи с его смертью семье и близким выразил Владимир Путин. Президент отметил работу Стриженова, которая всегда была проникнута вдохновением. Его профессионализм был оценен по достоинству, а зрители искренне любили его творчество, подчеркнул Путин.

Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Его дебютом стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Он был также известен своими ролями в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама" и других.

