Прощание с Олегом Стриженовым завершилось в храме Святителя Николая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым завершилось в храме Святителя Николая.

На церемонии прощания сын артиста Александр рассказал, что отец просил передать его зрителям.

"Я всю жизнь купался в зрительской любви, дороже этого, наверное, ничего нет. Для этого мы работаем и приходим в эту профессию. И когда эта любовь возникает, тогда хочется жить, творить", – процитировал Стриженова сын.

С народным артистом СССР пришли проститься актриса Екатерина Стриженова, народный артист России Леонид Якубович, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева и многие другие.

В свою очередь, режиссер Александр Олейников подчеркнул, что Стриженов никогда не участвовал в проектах, за которые могло бы быть стыдно.

"Для него актерство – это была жизнь, работа и ничего более", – отметил он, добавив, что Стриженов был "одним из последних в эпохе – достойнейшим".

Кроме того, на прощание Владимир Путин прислал венок из красных роз и хвойных веток в память о народном артисте.

Олег Стриженов скончался в больнице 9 февраля в возрасте 95 лет. За свою карьеру артист служил в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Дебютом Стриженова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Актер был известен по ролям в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "Хождение за три моря" и другим.