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14 января, 16:30

M24.RU

В МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской

В МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской

Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве простились с Евгенией Добровольской

Прощание с Евгенией Добровольской проходит в МХТ имени Чехова

В Москве прощаются с Евгенией Добровольской

В Москве простились с актрисой Светланой Светличной

Церемония прощания с актрисой Светланой Светличной прошла в Доме кино

Церемония прощания со Светланой Светличной проходит в Доме кино

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В Москве простились с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Траурная церемония прошла на Основной сцене МХТ имени Чехова.

Проводить актрису в последний путь пришли народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, актеры Александр Самойленко, Иван Колесников, Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие.

Соболезнования семье и близким Евгении Добровольской выразил Сергей Собянин.

Народная артистка России ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Добровольская боролась на протяжении последнего года. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище.

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