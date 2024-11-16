Прощание со Светланой Светличной пройдет 20 ноября

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Прощание с актрисой Светланой Светличной пройдет в 11 часов 20 ноября в Доме кино, пишет РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Ее похоронят на Ваганьковском кладбище, уточнили там. Ранее в гильдии сообщали, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

"Она скончалась сегодня утром <...> около 7 утра", – цитирует ТАСС друга актрисы Павла Соседова.



Светличная предположительно умерла от онкологического заболевания, с которым она боролась последние 5 месяцев, уточнил он. Это случилось в Первом московском хосписе.

Светличная скончалась 16 ноября в возрасте 84 лет, последние месяцы она провела в медучреждении. Зритель знает ее по роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Также актриса сыграла в таких культовых фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и других.

