Раздел имущества актрисы Светличной может обернуться судебными тяжбами

История с наследством актрисы Светланы Светличной может обернуться судебными тяжбами. Все зависит от того, составила ли артистка завещание. Однако, даже если оно есть, имеет большое значение то, при каких обстоятельствах документ был оформлен, в каком состоянии была Светличная и отдавала ли отчет своим действиям.

На данный момент единственный известный наследник – сын актрисы Алексей Ивашов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.