Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Похороны актрисы Светланы Светличной пройдут на Троекуровском кладбище, сообщила глава гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина.

"Прощание будет не знаю в какой день, но похороны – на Троекуровском кладбище", – передает РИА Новости ее слова.

Уточнения по дате церемонии прощания и похорон будут позже.

О смерти Светличной стало известно ранее. Актриса на протяжении нескольких последних месяцев лежала в больнице, она страдала от болезни почек и легких, врачи назначили ей курс интенсивной терапии.

Светличная награждена почетным званием "Заслуженная артистка РСФСР". Зритель знает ее по яркой роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Также актриса сыграла в таких культовых фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

