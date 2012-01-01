Пропавшая в Ачинске школьница рассказала, что ей угрожал некий "дядя Юра"

19 марта полиция нашла несовершеннолетнюю девушку из Ачинска, за которую требовали выкуп у ее родителей. Выяснилось, что она ушла из дома и уехала в соседний город под влиянием мошенников, у которых якобы украла деньги. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я позволила себе его обмануть"

Фото: телеграм-канал "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

15-летняя жительница Ачинска Дарья ушла из дома и пропала 18 марта. После этого ее отцу пришло видео, где девушка на кладбище рассказывает о своем похищении, извиняется перед "Вагнерами" и неким "дядей Юрой по прозвищу Комар".





Дарья жительница Ачинска Я позволила себе его обмануть на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета.

За свободу девушки преступники потребовали у ее родителей 500 тысяч рублей. На следующий день заплаканная Дарья записала видеопослание, в котором сказала, что с ней все хорошо и она очень соскучилась по близким. Также в Сети появилась переписка, где неизвестные требуют от ее отца деньги "обычным переводом или криптой" и говорят, что "полицейские разучились работать". Кроме того, издание Readovka дозвонилось на ее аккаунт в мессенджере, однако с журналистами заговорил неизвестный мужчина.

"Давайте так: я Дарья. <…> Вы мешаете мне работать", – сказал собеседник, потребовав от сотрудника СМИ прислать нотариально заверенные подтверждающие документы о его деятельности.

Всего в поисках школьницы участвовало примерно 200 человек, а следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Позднее выяснилось, что девушка одна доехала на такси до кладбища и записала оттуда видео без посторонней помощи, рассказали журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В итоге девушка была найдена в одной из квартир в городе Назарово, ее жизни ничего не угрожает. Как оказалось, Дарья следовала указаниям мошенников.



(что инсценирует свое похищение – Прим. ред.) , это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей, что делать.

представитель СК Они ее вели, говорили, куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала, это мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей, что делать.

По данным СК, доехав до Назарова, Дарья продолжила общаться с мошенниками через интернет-кафе допоздна. Сотрудники заведения помогли ей найти съемное жилье у одного из своих знакомых. Все это время преступники продолжали давить на девушку, отметили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова в беседе с изданием "Подъем" сказала, что держит ситуацию на контроле. По ее словам, семья Дарьи ранее в поле зрения омбудсмена не попадала.

"Побреем ребенка налысо"

В январе 2025-го РЕН ТВ рассказывало о похожей истории в Томске: 13-летней Соне в одном из мессенджеров тоже позвонил "дядя Юра" с аватаркой в военной форме, угрожал и требовал 50 тысяч, которые якобы одолжил.

"Они сказали, что если я не буду слушать и делать то, что они говорят, приедут "Вагнера" и маму с папой убьют, а меня расстреляют", – вспоминала Соня в беседе с журналистами.

С ее родителей аналогично требовали 500 тысяч, потому что их дочь якобы находилась в плену у военных. Также мошенники взломали аккаунт девочки и писали с него просьбы позвонить "дяде Юре".





Ольга мама девочки До 12 ночи, если вы не переведете, мы ее увезем, если не поступят денежные средства, то ее увезут в Донецк. Я сказала, что у меня таких денег нет. Они сказали, ищите. В течение часа хотя бы 100 тысяч переводите, иначе побреем налысо ребенка.

Запуганная школьница в этот момент просто пряталась по подъездам. Однако для убедительности мошенники, как и в случае с Дарьей из Ачинска, потребовали записать видео со словами о плене и извинениями за "похищенные" деньги.