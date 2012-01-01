Пропавшая в Ачинске школьница рассказала, что ей угрожал некий "дядя Юра"

19 марта полиция нашла несовершеннолетнюю девушку из Ачинска, за которую требовали выкуп у ее родителей. Выяснилось, что она ушла из дома и уехала в соседний город под влиянием мошенников, у которых якобы украла деньги. Подробности – в материале Москвы 24.
"Я позволила себе его обмануть"
15-летняя жительница Ачинска Дарья ушла из дома и пропала 18 марта. После этого ее отцу пришло видео, где девушка на кладбище рассказывает о своем похищении, извиняется перед "Вагнерами" и неким "дядей Юрой по прозвищу Комар".
За свободу девушки преступники потребовали у ее родителей 500 тысяч рублей. На следующий день заплаканная Дарья записала видеопослание, в котором сказала, что с ней все хорошо и она очень соскучилась по близким. Также в Сети появилась переписка, где неизвестные требуют от ее отца деньги "обычным переводом или криптой" и говорят, что "полицейские разучились работать". Кроме того, издание Readovka дозвонилось на ее аккаунт в мессенджере, однако с журналистами заговорил неизвестный мужчина.
"Давайте так: я Дарья. <…> Вы мешаете мне работать", – сказал собеседник, потребовав от сотрудника СМИ прислать нотариально заверенные подтверждающие документы о его деятельности.
Всего в поисках школьницы участвовало примерно 200 человек, а следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней.
Позднее выяснилось, что девушка одна доехала на такси до кладбища и записала оттуда видео без посторонней помощи, рассказали журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В итоге девушка была найдена в одной из квартир в городе Назарово, ее жизни ничего не угрожает. Как оказалось, Дарья следовала указаниям мошенников.
По данным СК, доехав до Назарова, Дарья продолжила общаться с мошенниками через интернет-кафе допоздна. Сотрудники заведения помогли ей найти съемное жилье у одного из своих знакомых. Все это время преступники продолжали давить на девушку, отметили в ведомстве.
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова в беседе с изданием "Подъем" сказала, что держит ситуацию на контроле. По ее словам, семья Дарьи ранее в поле зрения омбудсмена не попадала.
"Побреем ребенка налысо"
В январе 2025-го РЕН ТВ рассказывало о похожей истории в Томске: 13-летней Соне в одном из мессенджеров тоже позвонил "дядя Юра" с аватаркой в военной форме, угрожал и требовал 50 тысяч, которые якобы одолжил.
"Они сказали, что если я не буду слушать и делать то, что они говорят, приедут "Вагнера" и маму с папой убьют, а меня расстреляют", – вспоминала Соня в беседе с журналистами.
С ее родителей аналогично требовали 500 тысяч, потому что их дочь якобы находилась в плену у военных. Также мошенники взломали аккаунт девочки и писали с него просьбы позвонить "дяде Юре".
Запуганная школьница в этот момент просто пряталась по подъездам. Однако для убедительности мошенники, как и в случае с Дарьей из Ачинска, потребовали записать видео со словами о плене и извинениями за "похищенные" деньги.
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