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21 марта, 07:30

Безопасность

Пожароопасный сезон стартовал в Подмосковье

Пожароопасный сезон стартовал в Подмосковье

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Пожароопасный сезон стартовал в Подмосковье. Его объявили после того, как в регионе установилась теплая погода, а снега в области почти не осталось. Силы и средства "Центр-лесхоза" переведены в режим готовности к тушению лесных пожаров.

Диспетчеры службы лесного хозяйства работают круглосуточно. Организован постоянный контроль за территориями. Особое внимание уделяется торфянникам. По прогнозам специалистов Гидрометцентра России в Московской области, с марта по октябрь ожидается малая и средняя пожароопасность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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