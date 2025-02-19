Минцифры РФ рассчитывает реализовать запрет на рекламный спам летом 2025 года

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Минцифры России планирует уже летом текущего года реализовать запрет на рекламный спам через обзвоны. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"В ближайшее время, мы считаем, что летом, мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны. При этом все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы", – цитирует его ТАСС.

В апреле прошлого года Минцифры начало готовить законопроект, которым будет введен запрет на массовые спам-обзвоны. Шадаев отмечал, что абоненты сотовой связи напряженно воспринимают звонки с незнакомых номеров, поскольку большая часть из них осуществляется роботами для рекламы услуг и товаров.

При этом тогда же, в апреле, Путин подписал закон об ужесточении штрафов за спам-звонки и нарушения в рекламе займов. Новые правила предусматривают штраф до миллиона рублей.

В октябре Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки, если компании не проинформировали мобильных операторов об их цели. Министерство пояснило, что компании обяжут сообщать, кто они и зачем звонят. Данные будут передаваться от одного оператора автоматически, а на телефоне абонента будет появляться источник звонка.

