Минцифры РФ предложило ввести блокировку анонимных спам-звонков

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Минцифры РФ предложило блокировать анонимные спам-звонки, если компании не проинформировали мобильных операторов о цели звонков. Соответствующий проект был размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, телефонные вызовы, по которым сведения не предоставлены, будут блокироваться операторами.

Ведомство пояснило, что компании, которые совершают звонки, обяжут сообщать оператору, кто они и зачем звонят. Данные будут передаваться от одного оператора автоматически, а на телефоне абонента будет появляться источник звонка.

"Абонент будет вправе отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, вызовы от которых он готов принимать", – говорится в сообщении.

Критерии массовых звонков и правила передачи сведений определит правительство.

"Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе. Такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных", – добавило ведомство.

О подготовке министерством проекта соответствующего закона стало известно в апреле. Глава Минцифры Максут Шадаев тогда отмечал, что абоненты сотовой связи напряженно воспринимают звонки с незнакомых номеров, поскольку большая часть из них осуществляется роботами для рекламы услуг и товаров.

